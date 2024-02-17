شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفيـن قبل مباريات اليوم.. بتروجت متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلي فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، صدارة ترتيب دورى المحترفين مجموعة الصعود، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه وادى دجلة وغزل المحلة أصحاب المركزين الثانى والثالث، قبل مباريات اليوم من الجولة الثانية للمرحلة الثانية.





ترتيب دورى المحترفين مجموعة الصعود1 بتروجت 46 نقطة

2 وادى دجلة 38 نقطة

3 غزل المحلة 38 نقطة

4 حرس الحدود 37 نقطة

5 لافيينا 36 نقطة

6 السكة الحديد 32 نقطة

7 بروكسى 32 نقطة

8 طنطا 30 نقطة

9 القناة 28 نقطة

10 راية 28 نقطة

ويحل فريق بتروجت صاحب صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 46 نقطة، ضيفا على فريق لافيينا صاحب المركز الخامس برصيد 36 نقطة، ويسعى سيد عيد مدرب الفريق البترولى إلى العودة لسكة الانتصارات بعد التعادل مع حرس الحدود، فيما يتسلح لافيينا بعامل الأرض في إسقاط المتصدر ومواصلة نتائجه الرائعة بعد الفوز على القناة.

ويستضيف فريق وادى دجلة صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، فريق غزل المحلة صاحب نفس الرصيد في المركز الثالث بفارق الأهداف، في مباراة نارية تساوى 6 نقاط، حيث يأمل الكرواتى توليتش في استعادة نغمة الانتصار وتأمين المركز الثانى، فيما يسعى أحمد عيد عبد الملك إلى مواصلة الأداء الرائعة واقتناص المركز الثانى والاقتراب خطوة مهم نحو إحدى بطاقتى العبور المباشر نحو الممتاز.

ويلتقى فريق حرس الحدود صاحب المركز الرابع في ترتيب دورى المحترفين برصيد 37 نقطة، مع فريق راية في المركز العاشر والأخير برصيد 28 نقطة، ويأمل محمد مكى المدير الفني لحرس الحدود في استعادة طريق الفوز بعد التعادل مع بتروجت والتراجع إلى المركز الرابع، وحذر من انتفاضة فريق راية.

وفي نفس التوقيت يواجه فريق السكة الحديد صاحب المركز السادس برصيد 32 نقطة مع بروكسى صاحب نفس الرصيد في المركز السابع، كما يلتقي فريق طنطا الثامن برصيد 30 نقطة مع القناة التاسع بنفس الرصيد.