الامارات | مهند خميس: أطالب بينتو بمتابعة لاعبي الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب العروبة مهند خميس، إن فرصة فريقه في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتأهل المبكر إلى دوري أدنوك للمحترفين، تعتبر الأقوى والأبرز مقارنة بجميع المواسم الماضية التي لعب فيها العروبة في دوري الهواة، وذلك بعد أن حقق أكبر عدد من الانتصارات، وجمع 49 نقطة في المركز الأول، ليبتعد بفارق مريح من النقاط عن صاحبي المركزين الثاني والثالث في المسابقة.

وأضاف مهند خميس (29 سنة)، الذي سجل هذا الموسم ثلاثة أهداف مؤثرة، وصنع نحو سبع فرص أثمرت أهدافاً ثمينة، أن عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين يقدمون عروضاً قوية في دوري الدرجة الأولى، متمنياً أن يتابع مدرب المنتخب الوطني، البرتغالي باولو بينتو بعض مباريات الدرجة الأولى لعله يكتشف بعض اللاعبين المواطنين القادرين على ذلك.

وأوضح: «شخصياً، سعيت إلى ذلك طوال السنوات التي لعبت فيها مع أندية الفجيرة والنصر ودبا الفجيرة، وهو حلم لطالما راودني لتحقيقه». وتابع: «أسهمت جهود إدارة نادي العروبة والمدرب البرتغالي برونو في إعادتي وآخرين من زملائي اللاعبين إلى الواجهة الفنية، لذلك فإن الطموح لا يقتصر على الموسم الحالي في الأولى، بل أيضاً تميز في الموسم المقبل للمحترفين».

وعبر خميس عن سعادته لتطور قدرته على تسجيل الأهداف من مسافات بعيدة، وهو ما ميزه في الموسم الحالي بهدفين جميلين، أبرزهما في مرمى الظفرة في الجولة الماضية التي فاز فيها الفريق 3-1، وقال: «هذه المهارة ليست جديدة علي، ولكن المراكز التي لعبت فيها في بعض الأندية كانت بمركز ظهير أيمن، ولذلك لم تسنح لي فرصة تسجيل الأهداف من خارج منطقة الجزاء بقدر صناعة الأهداف، وهي المهارة التي طورها المدرب الحالي».