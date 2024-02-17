الامارات | آلان: لا أعلم مصيري مع الوحدة.. قد أرحل نهاية الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوحدة، البرازيلي آلان ماركيز لوريرو، أنه لا يعلم مصيره من الاستمرار مع «العنابي» في الموسم المقبل من عدمه، مشيراً إلى أنه قد يرحل عن الفريق الذي لعب في صفوفه منذ سبتمبر 2022.

وقال آلان لـ«الإمارات اليوم» صراحة ليس لدي أي معلومة واضحة بشأن تجديد عقدي، موضحاً: «حتى الآن لم يتحدث معي أحد من إدارة نادي الوحدة، وأنا أنتظر، إذا كانت هناك رغبة من النادي في الإبقاء على خدماتي، وفي الوقت نفسه قد يكون هذا الموسم هو موسمي الأخير مع الفريق، خصوصاً أن عقدي ينتهي في يونيو المقبل».

وأضاف: «بشكل عام تركيزي هو على تقديم كل ما لدي خلال النصف الثاني من الموسم، وبذل كل جهدي بمساعدة الفريق على تحقيق نتيجة جيدة».

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن الوحدة حظوظه قائمة في الفوز بلقب خلال الموسم الحالي، وقال: «نلعب في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سنبدأ مشوارنا في كأس رئيس الدولة، أما في الدوري فبالتأكيد الفريق خسر العديد من النقاط، ولكن في الوقت نفسه سنلعب من أجل تحقيق أكبر عدد من الانتصارات».

ورداً على خسارة الوحدة أمام الوصل في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قال: «النتيجة ليست سيئة أن نخسر بهدفين مقابل هدف خارج أرضنا، خصوصاً أننا تأخرنا بهدفين دون رد في الشوط الأول، بينما سنخوض مباراة الإياب على ملعبنا، ولدينا فرصة التعويض والتأهل إلى النهائي».

وتحدث اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً عن مردود الوحدة في الدوري، وقال: «أهدرنا العديد من النقاط السهلة في الدور الأول من الدوري، وحالياً تعاقد النادي مع مدرب جديد، وأرى أن الفريق يرغب في عدم تكرار ما حدث في النصف الأول من الموسم».

وتابع: «لعبنا بشكل جيد جداً في العديد من المباريات التي لا نستحق خلالها الخسارة أو التعادل، ولكن ما يجب أن نطور أنفسنا فيه هو كيفية اللعب بذكاء، والتعامل مع أحداث المباريات، وأهمية القتال واللعب على تحقيق الانتصار في كل الظروف».

وواصل: «الجهاز الفني يعمل حالياً على تجهيز الفريق وتجاوز خسارتنا لنقطتين أمام الشارقة، والتي تكرر فيها السيناريو الذي أتحدث عنه، وهو أننا تقدمنا في النتيجة، ولكن أهدرنا فرصة الحفاظ على تقدمنا، وأحزر المنافس هدف التعادل، لذلك يجب أن يكون تركيزنا في المرحلة المقبلة على جمع أكبر عدد من النقاط، خصوصاً أن الدور الثاني دوماً ما تكون مبارياته أصعب بسبب ارتفاع قوة المنافسة على اللقب، والأمر نفسه بالنسبة للأندية التي تسعى للهرب من المركزين الـ13 والـ14، لذلك لن تكون هناك مباراة سهلة، ومطلوب من اللاعبين مضاعفة جهدهم بشكل أكبر».

النجم البرازيلي:

. الوحدة حظوظه قائمة للفوز بلقب خلال الموسم الحالي.

. يجب أن نطور أنفسنا في التعامل مع أحداث المباريات بذكاء.