الامارات | إقالة كلينسمان من تدريب كوريا الجنوبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، أمس، إقالة الألماني يورغن كلينسمان من تدريب منتخب كوريا الجنوبية، وذلك بسبب الإخفاق في كأس آسيا الأخيرة، والتي خرجت منها كوريا من نصف النهائي على يد الأردن بالهزيمة 2-0. وكانت لجنة استشارية تابعة للاتحاد المحلي أوصت أول من أمس، بإقالة كلينسمان، قبل أن يتم الأمر رسمياً في بيان صحافي أمس. وبعد خروج كوريا من كأس آسيا، دعا مشجعون وسياسيون إلى إقالة كلينسمان (59 عاماً)، بعد فشل الفريق في سعيه للفوز باللقب القاري للمرة الأولى منذ 64 عاماً. وفاز المنتخب الكوري بكأس آسيا مرتين في تاريخه.

وسبق لكلينسمان الذي توّج بكأس العالم في 1990 كلاعب مع ألمانيا، أن درّب منتخبي ألمانيا والولايات المتحدة ونادي بايرن ميونيخ الألماني. وتولّى كلينسمان تدريب منتخب كوريا الجنوبية العام الماضي، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة، خصوصاً في بطولة آسيا.