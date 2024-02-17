الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حارس

توصل نادٍ في دبي إلى اتفاق مع حارس مرمى دولي سابق لينتقل إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، بعدما رفض الحارس تجديد عقده مع ناديه، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

لاعبون

قامت إدارة أحد أندية الدرجة الأولى بالتواصل مع لاعبين غادروا الفريق سابقاً، بسبب قرارات فنية للمدرب. وجاء التواصل بعد رحيل المدرب، وسعياً لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، واستعادة النتائج الإيجابية.

مركز

اعتبر مدرب أحد الأندية المنافسة في دوري «الهواة»، أن إنهاء الموسم في المركز الثالث سيكون إنجازاً كبيراً بالنظر إلى إمكانات النادي، والتي لا تؤهله لتحقيق مركز أفضل من ذلك.

بث

طالب جمهور أندية دوري الدرجة الأولى بضرورة بث مباريات الأندية المتنافسة على المقدمة، وذلك بعد أن دخلت المسابقة مرحلة مهمة بين مختلف الأندية، كما طالبوا بتوفير تقنية «الحكم الفيديو».

فرصة

استغرب حارس مرمى لأحد أندية المحترفين عدم منح المدرب له فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية لنحو موسمين متتاليين. ويرى الحارس أن جلوسه الطويل على دكة الاحتياط، سيؤثر سلباً في مشواره.

هبوط

يخشى جمهور أحد أندية دوري الدرجة الأولى على فريقه من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، وذلك في حال استمرت النتائج المتواضعة للفريق، مطالبين بعملية تصحيح عاجلة لإعادة الفريق إلى النتائج المرجوة.

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