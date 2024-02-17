الامارات | فريق الإمارات يستعد لتحدٍ جديد في «طواف 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع فريق الإمارات للدراجات إلى خوض تحدٍ جديد في النسخة الجديدة لطواف الإمارات 2024، والذي ينطلق الإثنين المقبل. ويسعى فريق الإمارات لفوز جديد في الطواف العالمي. وسيتنافس الدراجون في سبع مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 985 كيلومتراً.

ومن المتوقع أن يؤدي فريق الإمارات أداءً مميزاً هذا العام، حيث يحظى اللاعب الرئيس في الفريق، آدم ييتس الذي فاز بطواف الإمارات في 2020، بدعم من أربعة دراجين في التصنيف العام. ومن أبرز الدراجين في الفريق، براندون ماكنولتي، الفائز بلقب بطولة الولايات المتحدة لسباق الزمن، ويسعى جاهداً إلى مواصلة صعوده على منصة التتويج إلى جانب ييتس. ويضم الفريق أيضاً، الدراجيين الإسكندنافيين ميكيل بيرج وفيجارد لينجن، وكذلك إيفو أوليفيرا وجاي فاين والدرّاج الكولومبي سيباستيان مولانو.