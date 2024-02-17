الامارات | الشارقة يخشى مفاجآت البطائح اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل الشارقة حامل اللقب، بطولة كأس رئيس الدولة اليوم من دور ثمن النهائي، حين يستضيف البطائح الساعة 17:25، بينما يحل فريق الإمارات ضيفاً على الوصل الساعة 17:25، ويستضيف النصر خورفكان الساعة 20:20. ويعيش «الملك» تحت ضغط كبير في الموسم الجاري، بعد تراجع نتائجه في الدوري وابتعاده عن المنافسة بشكل كبير، حيث يحتل المركز الرابع بـ23 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الوصل المتصدر، بينما ودّع مبكراً كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كما خرج من أبطال آسيا من الدور الأول. وهذا إضافة إلى خسارة لقب كأس السوبر أمام شباب الأهلي.

وبالتالي أصبحت بطولة الكأس، الفرصة الوحيدة تقريباً المتاحة أمام فريق الشارقة في الموسم الجاري، الأمر الذي يزيد الضغط على الفريق حين يلتقي البطائح، والذي لن يكون خصماً سهلاً بالنظر إلى لقاءات سابقة بين الفريقين.

وفي مباراة ثانية، سيجد مدرب «الصقور» الجديد، الإيطالي زينغا نفسه في مواجهة أقوى فريق في الموسم الحالي، الوصل، وفي أول مباراة رسمية للمدرب. ويعاني «الصقور» بسبب تواضع نتائجه هذا الموسم، حيث يحتل المركز الأخير في الدوري بخمس نقاط، رغم أنه يضم أسماء مميزة مثل الإسبانيين إنييستا وألكاسير، وكذلك اللاعب الجديد ضياء سبع. في المقابل، يأمل الوصل مواصلة نتائجه المميزة، وتخطي عقبة «الصقور» اليوم. وفي اللقاء الثالث، ستكون مباراة النصر وخورفكان مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصاً بالنظر إلى تقارب المستوى بينهما. حيث في الجولة الـ13 للدوري، تعادل خورفكان مع كلباء 1-1، وخسر النصر من الوصل 1-0 بصعوبة.