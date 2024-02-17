الامارات | قرعة «تنس دبي» للسيدات في قاعة المجلس اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُسحب ظهر اليوم، مراسم القرعة الرسمية لبطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات في نسختها الـ24 البالغ إجمالي جوائزها المالية 3.2 ملايين دولار، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، وذلك من خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقد بقاعة المجلس، في استاد «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود في دبي.

وتقام القرعة بحضور عدد من مسؤولي البطولة والرابطة الدولية لمحترفات التنس، إضافة إلى عدد من نجمات التنس المنافسات على لقب نسخة 2024 التي تنطلق غداً وتستمر حتى 24 الجاري.

وتشارك في النسخة الحالية 17 من أفضل 20 لاعبة تنس على مستوى العالم، بينهن ثمان من المصنفات الـ10، تتقدمهن المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك، الطامحة للفوز بلقبها الأول خلال مسيرتها في «تنس دبي»، وتعويض فرصة حصد اللقب بخسارتها نهائي نسخة العام الماضي أمام البطلة المتوجة التشيكية باربورا كريتشكوفا بواقع مجموعتين دون رد (6-4 و6-2).

وتضم قائمة كبار النجمات، المصنفة الثانية على العالم البيلاروسية أرينا سابابلينكا، القادمة إلى دبي بعد تتويجها الشهر الماضي في بطولة أستراليا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في موسم التنس.

وتعود الموهبة الأميركية الشابة كوكو غولف (19 ربيعاً) المصنفة ثالثة عالمياً إلى دبي، بطموح إضافة لقب عالمي جديد إلى سجلاتها، مستندةً إلى أدائها المتطور الذي قادها العام الماضي لحصد بطولة أميركا المفتوحة.

كما تحفل قائمة اللاعبات المشاركات، بممثلة العرب التونسية أنس جابر المصنفة السادسة على العالم، والطامحة للقبها الأول في دبي، بعد عروض قوية في بطولة «مبادلة أبوظبي» المفتوحة للتنس هذا الشهر، وبلوغها الدور ربع النهائي.