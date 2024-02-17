الامارات | مبابي أبلغ زملائه بالرحيل عن باريس سان جيرمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ كيليان مبابي خلال تدريبه اليوم الجمعة زملائه في باريس سان جيرمان بقراره مغادرة الفريق اليوم الجمعة، كما تسرب الليلة الماضية للصحافة الفرنسية.

وكشفت قناة "إر إم سي سبورت" أن اللاعب الذي يحمل رقم "7" في الفريق أبلغ زملاءه بقراره قبل التدريب الذي جرى في مدينة بويسي الرياضية قبل سفر الفريق لخوض مباراة نانت في الدوري غداً السبت.

ورغم إثارة النبأ ضجة إعلامية الخميس، أكد مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي في مؤتمر صحافي عقب التدريب أن الأجواء في بويسي كانت عادية.

وكشفت الصحافة الرياضية في فرنسا عن مغادرة قائد المنتخب، وتشير إلى انتقاله إلى ريال مدريد عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل.

ويتواجد مبابي (25 عاماً) في وضع حر للتفاوض مع اي نادي منذ أول يناير الماضي عقب التخلي في عام 2022 عن التوقيع لباريس سان جيرمان للعام الثالث.