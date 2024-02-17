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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

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ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي المقررة بينهما مساء اليوم السبت  على ملعب الاتحاد، لحساب منافسات .

يعاني مانشستر سيتي من الغيابات المؤثرة التي تضرب صفوفه في الفترة الحالية وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر، بينما يحتل تشيلسي المركزالعاشر برصيد 34 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع..

حراسة المرمى: إيديرسون
الدفاع: ناثان آكي - مانويل أكانجي. -روبن دياش - كايل ووكر
 الوسط: رودري - كيفن دي بروين - فيل فودين
 الهجوم: جيريمي دوكو - جوليان ألفاريز - إرلينج هالاند

تشكيل تشيلسي المتوقع..

حراسة المرمى: دجوردجي بيتروفيتش
الدفاع: تشيلويل - أكسيل ديساسي - ليفي كولويل - مالو جوستو
 الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير
الهجوم: كول بالمر - كريستوفر نكونكو - نيكولاس جاكسون

وكانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج"  قد شهدت إثارة كبيرة من حيث الأداء والنتيجة حيث انتهت المباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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