شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه دايموند ودياً الاحد استعداداً لمواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على مواجهة فريق دايموند أحد أندية القسم الثالث ودياً وذلك فى الثانية والنصف ظهر الاحد استعداداً لمواجهة فاركو بعد تأجيل مباراة الاهلى.

ويستعد الطلائع لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر الاحد الموافق 25 فبراير الجاري على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري بإستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب إرتباطات الأهلي الأفريقية .

ويحتل الطلائع المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدف وتلقت شباكه 11 هدف .

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق.