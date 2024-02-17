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نابولي في إختبار صعب أمام جنوي بالدوري الايطالي اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا نابولى وجنوى، عصر اليوم، فى المواجهة التى تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي لموسم 2023 ـ 2024.

ويستضيف نابولي نظيره جنوي في الرابعة من مساء اليوم السبت، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة .

تشكيل نابولي المتوقع أمام جنوي في الدور يالايطالي

في حراسة المرمى: جوليني.

في خط الدفاع: دي لورينزو - رحماني - جيسوس - ماززوكي.

في خط الوسط: لوبتكا - أجويسا - كايوستي.

في الهجوم: بوليتانو - سيموني - كفاراتسخيليا.

ويحتل نابولى المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 35 نقاط، جمعها من 10 انتصارات و5 تعادلات، فيما تلقى 8 هزائم، بينما يتواجد فريق الكرة الاول بنادي جنوى في المركز الثانى عشر برصيد 29 نقطة في الترتيب.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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