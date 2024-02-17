شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يُجرى اليوم أشعة على الركبة لتحديد حجم إصابته فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن تحدد الأشعة التي يجريها اللاعب مدة الغياب عن الفريق في الفترة المقبلة ولكن تأكد خروجه بشكل مبدئى من مباراة الإسماعيلى المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة دورى nile.
ويجد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة جوميز نفسه فى ورطة في مركز الظهير الأيسر، نظرا لإصابة أحمد فتوح أيضا، وبالتالى سيضطر المدير الفنى لاستخدام لاعب آخر فى غير مركزه لسد العجز فى الجبهة اليسرى والأقرب أن يكون السنغالى إبراهيما نداى.
ويعود الزمالك للمباريات الرسمية فى شهر فبراير الجارى بملاقاة الإسماعيلى ضمن لقاءات الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وذلك فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 19 فبراير الجارى.
الزمالك يعود لاستئناف مشواره فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير الجارى.
ويختتم الزمالك مبارياته فى شهر فبراير الجارى، بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الأربعاء 28 فبراير الجارى.
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