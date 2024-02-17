شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يُجرى اليوم أشعة على الركبة لتحديد حجم إصابته فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أشعة اليوم السبت لتحديد حجم إصابته التي لحقت به في التدريبات الجماعية يوم الخميس الماضى على مستوى "الركبة".

ومن المقرر أن تحدد الأشعة التي يجريها اللاعب مدة الغياب عن الفريق في الفترة المقبلة ولكن تأكد خروجه بشكل مبدئى من مباراة الإسماعيلى المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة دورى nile.

ويجد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة جوميز نفسه فى ورطة في مركز الظهير الأيسر، نظرا لإصابة أحمد فتوح أيضا، وبالتالى سيضطر المدير الفنى لاستخدام لاعب آخر فى غير مركزه لسد العجز فى الجبهة اليسرى والأقرب أن يكون السنغالى إبراهيما نداى.