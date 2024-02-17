رقم مميز لـ محمد صلاح في تاريخ مواجهات ليفربول ضد برينتفورد

يلتقي اليوم فريق ليفربول الإنجليزي نظيره برينتفورد، ضمن مباريات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر عودة محمد صلاح للمشاركة مع فريق ليفربول في مباراة اليوم ضد برينتفورد؛ وذلك بعد غيابه أكثر من شهر ونصف بسبب الإصابة التي لحقت به على مستوى العضلة الخلفية وقت مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويمتلك محمد صلاح رقم قياسي مميز في تاريخ مواجهات ليفربول ضد برينتفورد، حيث يتصدر قائمة هدافي الفريقين برصيد أربعة أهداف.

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وسبق وأن التقى الفريقان في ثمان مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق الريدز الفوز في ست مباريات، فيما تعادلا في مباراة وحيدة، وفاز برينتفورد في مباراة وحيدة.

ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف برصيد 52 نقطة.

ويحتل فريق برينتفورد المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، جمعها الفريق من 24 مباراة سابقة.