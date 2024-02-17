نجم الزمالك يغيب عن مباراة الإسماعيلي القادمة في الدوري المصري

كشف أحمد حسن، نجم الاهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن زياد كمال لاعب الزمالك الجديد سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة ضد نادي الاسماعيلي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تأكد غياب زياد كمال عن مواجهة الإسماعيلي في الدوري ومحاولات لتجهيزه لمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر”.

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ويلتقي نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي اليوم الاثنين، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، جمعها الفريق من ثمان مباريات.

ويجري زياد كمال حاليًا تدريبات تأهيلية من أجل تأهليه للمباريات المقبلة، وخاصة نهائي كأس مصر أمام النادي الاهلي، والمقرر لها في الثامن من مارس المقبل.

وتعرض زياد كمال للإصابة في العضلة الخلفية في مباراة الزمالك ضد ليفلز الودية، في إطار استعدادات الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي المقبلة.

وكان نادي الزمالك قد أعلن عن تعيين البرتغالي جوزيه جوميز مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للكولومبي أوسوريو الذي تم توجيه الشكر له بعد تراجع نتائج الفريق.