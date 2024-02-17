أحمد دياب: نسعى لزيادة أعداد الجماهير بالدوري خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، عن وجود أخبار سعيدة خلال الفترة المقبلة بشأن زيادة عدد الجماهير في مباريات الدوري الممتاز.

وقال دياب في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "سوف تزداد أعداد الجماهير في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، وهذا الهدف الأساسي لنا منذ أن تولينا مهمة رابطة الأندية، ومصر دولة كبيرة وكل مؤسساتها في غاية القوة".

وأضاف: "طلبنا زيادة الجماهير إلى 20 ألف متفرج خلال الفترة المقبلة بالدوري الممتاز، ونعمل على هذا مع الجهات الأمنية من قبل توقف الدوري، لخوض منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، وسوف نعلن عن كل شيء بعد الانتهاء من الموافقات بشكل رسمي".

وتابع: "مباراة نهائي كأس الرابطة ستلعب قبل نهاية الوسم، وبالتحديد في شهر يونيو المقبل، ولكن لم يتم تحديد ملعب المباراة حتى الآن".

وواصل: "تم عقد جلسة مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، عقب نهاية المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الجهاز الفني، وسيتم عقد اجتماع اليوم السبت بين مجلس إدارة الرابطة والتوأم، للتنسيق للمرحلة المقبلة بشكل جيد".

واختتم: "أتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، ونثق في قدرته على إسعاد الشعب المصري، وتحقيق طموحات الجماهير".