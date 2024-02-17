شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى وأحمد حمدى ينتظمان فى تدريب الزمالك.. واستمرار تأهيل فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ناصر منسي وأحمد حمدي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم، السبت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك الثنائي فى التدريبات الجماعية للفريق بشكلٍ طبيعي، بعد تعافيهما من الإصابة التي تعرضا لها خلال الفترة الماضية، و كان يعاني ناصر منسي كن كدمة في وجه القدم ، في حين كان يعاني أحمد حمدي من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

فيما واصل أحمد فتوح لاعب الزمالك برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم، على هامش مران الأبيض، اليوم، وخاض فتوح مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، من أجل تجهيزه للتواجد في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له بعد غد الأثنين، على استاد الإسماعيلية، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.