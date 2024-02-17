شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يجتمع برابطة الأندية اليوم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، اجتماعا طارئا اليوم مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، للترتيب لمعسكر المنتخب الوطني المقبل.

ويناقش الاجتماع موعد انطلاق المعسكر المقبل لمنتخب مصر، والمقرر إقامته الشهر المقبل، وكذلك مواعيد مباريات الدوري فى شهر مارس حتى يتم إقامة المعسكر يوم 16 من الشهر ذاته.

ويرغب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، فى التنسيق مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية لتقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويأمل حسام حسن فى تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالإمارات فى الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

فى سياق متصل، كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه تم إرسال طلب جديد للجهات المختصة لزيادة عدد حضور الجمهور في المباريات الرسمية إلى 20 ألف مشجع ببطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile " .

وأضاف أحمد دياب، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، "استضافة المملكة العربية السعودية مباراة نهائي كأس مصر الموسم الماضى بين الأهلى والزمالك امتداد للعلاقات القوية بين البلدين وأتمنى خروج اللقاء بشكل يليق باسم الكرة المصرية".

وأشار أحمد دياب أنه مباريات الموسم الحالي سيمتد الى شهر أغسطيس المقبل بسبب تأجيل بعض المباريات في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"وذلك لخوض الأندية منافسات دولية وأفريقية ومنتخب مصر مباريات تصفيات كأس العالم القادم 2026 المقبلة.

وأختتم أحمد دياب حديثة أنه سيتم عقد جلسة غدا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لتحديد أحتياجتهم الفترة المقبلة حيث ندعم المدرب الوطنى ومنحة الفرصة كاملة وعقب ذلك سنعلن مواعيد أنتهاء الموسم الحالى بشكل رسمى على صعيد كافة المسابقات المحلية حيث يتم تحديد موعد وملعب مباراة نهائى كأس رابطة الاندية المصرية المحترفة بين سيراميكا وطلائع الجيش قبل نهاية الموسم.