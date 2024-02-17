شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يترقب وصول 300 ألف دولار من روستوف الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، وصول 300 ألف دولار من نادى روستوف الروسى، والمتبقية من صفقة بيع إياد العسقلانى لاعب الفريق السابق.

وحسم روستوف الروسى صفقة إياد العسقلانى مقابل 900 ألف دولار، بالإضافة 100 ألف دولار مكافآت فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتسلم الإسماعيلى 600 ألف دولار قيمة الدفعة الأولى من الصفقة منذ أيام قليلة.

ويرغب مسئولو الإسماعيلى فى استغلال قيمة صفقة إياد العسقلانى فى تسديد المستحقات المتأخرة للاعبين، بجانب تمديد عقود اللاعبين الذين ينتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

ونجح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات. وتمكن مجلس إدارة النادى من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادى مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلى مستحقات كل من التونسى نور الزمان الزمورى، والإسبانى خوان كارلوس جاريدو، والناميبى بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادى كورهوجو الإيفوارى الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالى، ومستحقات نادى ديبورتيفو كوينكا الإكوادورى.