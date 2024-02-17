شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعتمد على سيف الجزيرى فى هجوم الزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على الاعتماد على الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى لقيادة هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويقود الجزيرى هجوم الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى المقرر لها الاثنين المقبل، بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد الإسماعيلية.

ووضع جوميز البنيني سامسون أكينيولا، وناصر منسى العائد من الإصابة، وسيف الجزيرى فى ميزان التقييم لاختيار أفضلهم للاعتماد عليه الفترة المقبلة، ونجح الجزيرى فى تأكيد جدارته بقيادة هجوم الفارس الأبيض.

وعاد ناصر منسى للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها، حيث كان يعانى اللاعب من كدمة في وجه القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له بعد غد، الاثنين، على استاد الإسماعيلية، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.