شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلى الإسماعيلية غدًا استعدادًا لمواجهة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى محافظة الإسماعيلية، غدًا الأحد، بعد خوض المران الصباحى على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، استعدادًا لمواجهة الدراويش.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له بعد غد الاثنين، باستاد الإسماعيلية، فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقب انتهاء الفريق من التدريب الجماعى على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى التى ستقام غدًا الأحد، سيختار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للانتظام في معسكر مغلق غداً بمدينة الإسماعيلية لمدة 24 ساعة في أحد الفنادق الخاصة، استعدادا للمباراة المرتقبة.

فى سياق متصل، استقر البرتغالى جوزيه جوميز على الاعتماد على الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى لقيادة هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويقود الجزيرى هجوم الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى بعدما وضع جوميز البنيني سامسون أكينيولا، وناصر منسى العائد من الإصابة، وسيف الجزيرى فى ميزان التقييم لاختيار أفضلهم للاعتماد عليه الفترة المقبلة، ونجح الجزيرى فى تأكيد جدارته بقيادة هجوم الفارس الأبيض.

وعاد ناصر منسى للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها، حيث كان يعانى اللاعب من كدمة في وجه القدم.