شكرا لقرائتكم خبر عن الأردني أحمد أبو السعود يتوج بذهبية حصان الحلق فى كأس العالم للجمباز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل العالمي الأردني أحمد أبو السعود بذهبية منافسات حصان الحلق فى كأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 70 دولة.

وحقق أبو السعود الذهبية بعدما حصد المركز الأول برصيد 15.066 نقطة، بينما حصد الكوري الجنوبي وونج هار الميدالية الفضية برصيد 14.933 نقطة وتوج الكازاخستاني زينولا إدريسوف بالميدالية البرونزية برصيد 14.800 نقطة

أحمد أبو السعود هو أول لاعب عربي يُحقق ميدالية في بطولات العالم للجمباز عندما حقق عام 2022 الميدالية الفضية وفي العام الماضي عاد إلى بطولة العالم وحقق الميدالية البرونزية.

ويشارك فى نسخة هذا العام من البطولة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.