باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي و ناديه يطلب ١٠٠ مليون يورو

ياسر رشاد - القاهرة - بات البرتغالي رافائييل لياو مهاجم نادي الميلان الايطالي محط أنظار عدد من الاندية الأوربية الكبرى بعدما ظهر بمستوى رائع مع الروسونيري خلال المواسم الأخيرة وأصبح أبرز الاندية التي تسعى للحصول على توقيعه خلال الصيف المقبل هو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي .

وبحسب صحيفة جازيتا ديللو سبورتو الإيطالية فإنه بعدما أبلغ كيليان امبابي ناديه الباريسي بمغادرته النادي مع نهاية الموسم الجاري فإن إدارة باريس سان جيرمان ترى في البرتغالي رافائييل لياو أبرز البدائل لتحل محل امبابي الذي سيتجه إلى نادي ريال مدريد الأسباني.

وقالت الصحيفة الإيطالية ان إدارة الميلان لن تمانع في بيع المهاجم البرتغالي الشاب حال تلقيها عرضا بقيمة ١٠٠ مليون يورو حيث أن التعاقد الحالي لرافائييل لياو مع نادي الميلان يوجد به شرط جزائي قيمته ١٧٥ مليون يورو وبالتالي فإن إدارة الروسونيري في موقع قوة في هذه الصفقة .

واشارت لاجازيتا ديللو سبورتو ان رافائييل لياو جذب ايضا أنظار نادي نيوكاسل الأنجليزي على الرغم من ان أرقامه هذا الموسم تعد ضعيفة حيث سجل سبعة أهداف في ٢٩ مباراة شارك فيها مع الميلان في كل المسابقات.

يذكر ان إدارة باريس سان جيرمان وضعت قائمة بلاعبين يمكن التعاقد معهم لتعويض رحيل كيليان أمبابي لنادي ريال مدريد الأسباني في مقدمتهم مهاجم الانتر الإيطالي ومنتخب الارجنتين لوتارو مارتينيز وايضا مهاجم نابولي ومنتخب نيجيريا فيكتور اوسيمين واخيرا رافائييل لياو لاعب الميلان .