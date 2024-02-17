صلاح يعود ويصنع ويسجل 

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: عاد النجم المصري محمد صلاح لقيادة ليفربول بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال وجوده مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا الشهر الماضي، وبعد عودته ومشاركته في نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه التي خاضها اليوم على ملعب برينتفورد، في إطار مواجهات المرحلة الـ25 للدوري الإنجليزي.

نجح النجم المصري في صناعة هدف في الدقيقة 55 أحرز منه الأرجنتيني ماك إليستر هدفاً، ثم سجل صلاح هدفاً في الدقيقة 68، وأكمل الرباعية نونيز في الدقيقة 35، وجاكبو (86)، فيما أحرز هدف أصحاب الأرض إيفان توني في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز الكبير يحافظ ليفربول على قمة البريميرليغ برصيد 57 نقطة من 25 مباراة خاضها في البطولة الإنكليزية حتى الآن، ويترقب الملايين من عشاق الكرة العالمية قمة الليلة بين مان سيتي وتشيلسي، حيث يحتل السيتي المرتبة الثانية برصيد 52 نقطة، ولكنه خاض 23 مباراة فقط.