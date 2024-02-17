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ستيرلينج يقود تشكيل تشيلسي أمام مانشستر سيتي

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ياسر رشاد - القاهرة - يقود رحيم ستيرلينج تشكيل في المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، المقررة بينهما على ملعب الاتحاد في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات  الجولة 25 من .

واستعان ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي، بالنجم الانجليزي ستيرلينج في الجانب الهجومي أمام مانشستر سيتي بعدما كان بديلًا أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية، بينما يحرس مرمى البلوز بيتروفيتش مكان سانشيز. 

تشكيل تشيلسي ..

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو، ديساسي، كولويل، تشيلويل.

وسط الملعب الدفاعي: إنزو فرنانديز، موسيس كايسيدو.

وسط الملعب الهجومي: كول بالمر، كونور جالاجير، نيكولاس جاكسون.

الهجوم: رحيم ستيرلينج. 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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