ستيرلينج يقود تشكيل تشيلسي أمام مانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - يقود رحيم ستيرلينج تشكيل تشيلسي في المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، المقررة بينهما على ملعب الاتحاد في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

واستعان ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي، بالنجم الانجليزي ستيرلينج في الجانب الهجومي أمام مانشستر سيتي بعدما كان بديلًا أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية، بينما يحرس مرمى البلوز بيتروفيتش مكان سانشيز.

تشكيل تشيلسي ..

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو، ديساسي، كولويل، تشيلويل.

وسط الملعب الدفاعي: إنزو فرنانديز، موسيس كايسيدو.

وسط الملعب الهجومي: كول بالمر، كونور جالاجير، نيكولاس جاكسون.

الهجوم: رحيم ستيرلينج.