عقوبة مغلظة على رضا عبد العال بسبب ثلاثي الاهلي

وقعت المحكمة، مساء اليوم السبت، عقوبة مغلظة على رضا عبد العال، بسبب تطاوله على ثلاثي الاهلي السابق، خلال الفترة الماضية.

شهدت الفترة الماضية، تصريحات غير لائقة من رضا عبد العال ضد ثلاثي الاهلي السابق ربيع ياسين، مختار مختار وعماد النحاس.

وتردد أن رضا عبد العال، اتهم ثلاثي الأهلي، بوجودهم في ميدان ربعة العدوية والنهضة، من أجل مؤازرة الجماعات المحظورة.

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من جانبه، قام محمد رشوان محامي النادي الاهلي، برفع دعوة ضد عبد العال، بسبب تصريحاته الكاذبة ضد ثلاثي الأحمر السابق.

وأصدرت محكمة جنح قسم ثالث أكتوبر، قرارها بشأن هذه القضية اليوم السبت، حيث قامت بتغريم رضا عبدالعال، 15 ألف جنيه وإلزامه بالتعويض المدني.

الجدير بالذكر، أن الاهلي قد تعادل سلبياً مع شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.