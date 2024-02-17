نجم ليفربول يثير الجدل حول انضمام مبابي إلى الريدز

تحدث المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، حول شائعات انضمام المهاجم كيليان مبابي، إلى الريدز.

وقرر كيليان مبابي، الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان، نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل.

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وقال المدافع إبراهيما كوناتي، خلال تصريحات صحفية: “بكل صدق، هل تعتقدون حقًا أنه سيأتي إلى ليفربول!؟ نحن لا نفكر فيه، كلنا نعرف إلى أين سيذهب”.

وأضاف: “لن أحاول حتى إحضار كيليان إلى ليفربول، نعلم جميعًا إلى أين يتجه، نعلم جميعًا”.

وفي المقابل قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن كيليان مبابي، أبلغ إدارة ريال مدريد أنه يوافق على اللعب للنادي اعتبارا من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن كيليان مبابي وافق شفهياً على الإنضمام إلى ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني، دخل في مفاوضات مع مبابي أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، ولكن رغبة باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بخدماته لأطول وقت منعت إتمام الصفقة.