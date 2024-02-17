الزمالك يكذب مرتضى منصور بسبب إمام عاشور

أشعل عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الأجواء بين جماهير القلعة البيضاء ومرتضى منصور، الرئيس السابق للنادي.

رد عمرو أدهم، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس رئيس نادي الزمالك السابق، بشأن عقد إمام عاشور لاعب الأهلي مع النادي.

ونشر عمرو أدهم، صورة من عقد إمام عاشور مع الزمالك، عبر حسابه الشخصي بمنصة”X” وعلق قائلا: “محاولة يائسه لتغييب جماهير الزمالك، تم الترويج بأن سبب بيع امام عاشور انه متبقي ٦ شهور و بالتالي قد يرحل مجانا”.

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وأضاف عضو مجلس الزمالك: “تم البيع يناير 2023 والعقد ينتهي بنهاية موسم 2024/2023، في تاريخ البيع كان متبقي سنه ونصف”

واضاف ادهم:”إذا استطعت أن تخدع بعض الناس بعض الوقت لن تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت”.

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور، قال إنه قام ببيع أمام عاشور لان عقده مع الزمالك كان متبقي فيه 6 شهور، ومقابل بيعه كان 90 مليون”.