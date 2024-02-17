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هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي مانشستر سيتي نظيره ، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 25 من الممتاز، في تمام الساعة الـ7.30 مساء.

ويدخل مدرب السيتي "بيب جوارديولا" المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: ووكر، أكانجي، روبن دياز، ناثان آكي.
خط الوسط: رودري، دي بروين، فيل فودين.
خط الهجوم: دوكو، ألفاريز، هالاند.

ويحتل السيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل مدرب تشيلسي "بوتشيتينو" المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.
خط الدفاع: جوستو، ديساسي، بن تشيلويل، كولويل.
خط الوسط: كايسيدو، إنزو، جالاجير.
خط الهجوم: بالمر، جاكسون، ستيرلينج.

ويحتل تشيلسي المركز 11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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