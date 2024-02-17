شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز عمرو السولية لخلافة مروان عطية أمام ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق للظهور فى التشكيل الأساسى بمباراة ميدياما الغانى لتعويض غياب زميله مروان عطية بجانب استمرار غياب أليو ديانج.

تأكد غياب ديانج، عن مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني المحدد لها الجمعة المقبل 23 فبراير الجارى بسبب الإصابة، حيث يعاني ديانج من آلام في الركبة تستدعي إجراء جراحة بسيطة خلال الأيام المقبلة ستبعده عن الفريق قرابة الأربعة أسابيع على أقل تقدير.

وشارك عمرو السولية فى مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري كبديل فى الشوط الثانى من المباراة بعد تعافيه من الاصابة التى عانى منها.

يغيب مروان عطية لاعب وسط الأهلي عن مواجهة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا بسبب الايقاف

وتحصّل مروان على بطاقة صفراء في الدقيقة 71 بعد تدخل قوي في منتصف الملعب، ما سيجعله يغيب عن لقاء بطل غانا بسبب تراكم البطاقات. وخاض مروان الموسم الجاري 17 مباراة تحصل خلالها على 5بطاقات صفراء في جميع المسابقات.

وسبق أن تحصل مروان على بطاقة صفراء في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات.

يعكف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء أمس الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويأمل كولر في تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه منعاً لتكرارها في مباراة بمباراة ميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي.

ورفض الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فكرة السفر لغانا مباشرة من الجزائر مفضلا العودة للقاهرة أولا.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة في غانا بالجولة الخامسة لدوري ابطال افريقيا.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري بإستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب إرتباطات الأهلي الأفريقية .