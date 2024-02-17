شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ مروان محسن فى تدريبات مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مروان محسن، مهاجم فريق مودرن فيوتشر، لاختبار طبى قبل تدريبات اليوم بعد شكواه من الإصابة على مستوى الركبة أثناء مباراة بلدية المحلة الماضية.

ويعود لاعبو فريق مودرن فيوتشر للتدريبات الجماعية عقب الراحة التي حصلوا عليها بعد الهزيمة أمام بلدية المحلة بهدف دون رد فى الجولة الماضية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب فى الرابعة عصر الاثنين المقبل باستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 13 نقطة، حقق الفوز في 4 مباريات والهزيمة في مثلهم والتعادل في مباراة وحيدة.