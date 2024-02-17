شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يفوز برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة اتحاد شمال أفريقيا، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في الانتخابات التي جرت على هامش الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا بالأراضي التونسية.

وأجريت انتخابات مقعد رئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم بحضور سارة موكاني ممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف" وجنان قورة مدير إدارة المناطق بالاتحاد الأفريقي كمراقبين.