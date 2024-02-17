الامارات | محمد صلاح يعود ويُفرح المصريين بهدف جديد مع ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النجم المصري محمد صلاح، ليقود فريقه ليفربول إلى فوزاً هاماً على نظيره برينتفورد برباعية مقابل هدف ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب جريفين بارك، في أول ظهور لمحمد صلاح الذي حل بديلا في المباراة عقب إصابته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ونجح في إحراز هدف وصناعة أخر ليفرح الجمهور المصري الذي أصبح محمد صلاح بالنسبة له تميمة التميز والتفوق.

وسجل فريق ليفربول الهدف الأول بطريقة رائعة عن طريق داروين نونيز بعد صناعة ديوجو جوتا، في الدقيقة 35، وبعد ذلك بـ 5 دقائق، أصيب ديوجو جوتا، ليخرج ويترك مكانه لمحمد صلاح، الذي عاد بعد 49 يوماً للمشاركة، منذ آخر ظهور ضد نيوكاسل يناير الماضي.

وتمكن هداف ليفربول محمد صلاح من صناعة الهدف الثاني لماك أليستر الذي سجل بطريقة رائعة في مرمى فليكين ، كما استغل محمد صلاح خطأ دفاع برينتفورد وحصل على تمريرة جاكبو، لينطلق ويسجل الهدف الثالث، ويرفع رصيده إلى 15 هدفًا في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح إيفان توني من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 75، لكن الهدف القاتل جاء من جاكبو البديل، والذي صنع هدفًا بعد دخوله مكان داروين نونيز، ليسجل آخر، بعد تمريرة لويس دياز في ظهر دفاع برينتفورد في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز رفع رصيد ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في المركز الأول بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، بينما ظل برينتفورد في المركز الرابع عشر، بعدما تجمد رصيده عند 25 نقطة.