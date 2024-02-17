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شاهد خماسية اَرسنال في شباك بيرنلي

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ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال تحقيق الفوز على بيرنلي بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي لُعبت ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر الممتاز.

اَرسنال وبيرنلي.. أهداف المباراة

تقدم اَرسنال بالهدف الأول من خلال اللاعب مارتين أوديجارد في الدقيقة 4 من بداية المباراة، بينما سجل بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

بينما سجل ساكا الهدف الثالث للجانرز في الدقيقة 47، فيما أضاف لياندرو تروسارد الهدف الرابع في الدقيقة 66، وسُجل الهدف الخامس من خلال كاي هافرتز في الدقيقة 78.

وجاء اَرسنال في المركز الثاني بترتيب البريميرليج برصيد 55 نقطة، بينما يتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 13 في المركز التاسع عشر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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