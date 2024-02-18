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أحمد دياب يعلق على قرار زيادة الحضور الجماهيري

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ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على قرار زيادة عدد الجماهير في المباريات إلى٢٠ ألف مشجع ببطولة الممتاز.

وقال أحمد دياب عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش: "لا يمكن تغيير ثمن تذكرة حضور المباريات في الوقت الحالي وسندرس هذا الأمر في وقت لاحق".

تابع: سيتم الإعلان عن جدول الدوري الجديد حتى الجولة 30 خلال 48 ساعة".

أحمد دياب: حسام حسن يمتلك رؤية فنية

أوضح: "الكل يدعم الجهاز الفني لمنتخب مصر وهدفنا جميعا النجاح وتحقيق البطولات وحسام حسن يمتلك رؤية فنية محترمة  وعنده خطة منظمة سيعمل بيها".

أضاف: حسام حسن أصر على المشاركة في البطولة الودية المقرر إقامتها فى مارس بالإمارات  ومن الوارد أن يبدأ معسكر منتخب مصر فى توقف شهر مارس قبل موعده وسيتم الإعلان عن الجدول قريبا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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