رابطة الأندية تعلن إيقاف صلاح محسن.. تعرف على القرارات

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قرارات رابطة الأندية:



-إيقاف صلاح محسن مهاجم فريق المصري، لمدة مباراة واحدة بعد الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة، و عبد الرحمن جمال محمد نجم فريق بلدية المحلة، لمدة مباراة واحدة بعد الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

-إيقاف أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا لمدة مباراتين وذلك بسبب الطرد للعب العنيف و أحمد حامد عبده نجم فريق الجونة، مباراة واحدة بعد حصوله على الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

في سياق آخر، أكدت رابطة الأندية المصرية زيادة عدد الجماهير في المدرجات بشكل رسمي إلى 20 ألف متفرج موجهة الشكر للمؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية.

البيان:

تتوجه رابطة الأندية بكل الشكر والتقدير لجميع مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلب رابطة الأندية بزيادة اعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع في الدوري العام ونهائي كأس الرابطة لموسم 2023-2024 ذلك طبقا للسعة الاستعابية لكل ستاد.