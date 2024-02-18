بسبب حسام حسن.. تعديل في مباريات الدوري المصري

كشف إيهاب الكومي عضو محلس إدارة اتحاد الكرة كواليس كواليس ما دار في اجتماع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع رابطة الأندية اليوم.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: “حسام حسن طلب ترحيل بعض المباريات قبل المعسكر المقبل لمنتخب مصر والمقرر إقامته في شهر مارس”.

وتابع: “عامر حسين وأحمد دياب لبوا طلبات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، ونحن ندعمه بشدة من أجل الصعود إلى كأس العالم 2026”.

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وأشارت عدة تقارير إلى أن رابطة الأندية ستعلن عن الجدول الجديد بعد التعديلات المطلوبة خلال 48 ساعة، وذلك حتى الأسبوع الـ30.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، قد أعلن، تولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا بعد الاخفاق في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وسيكون أول ظهور لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن يوم 18 مارس المقبل، استعدادًا للمشاركة بدورة الإمارات الودية الدولية، في الفترة من 22 حتى 26 من ذات الشهر.