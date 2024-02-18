"إيقاف ريان وصلاح محسن".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 12

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز لثلاث مباريات، طبقا لقائمة العقوبات في لائحة المسابقات عن موسم 2023/24.

وجاءت عقوبات مباراة الجونة والمصري كالتالي:

إيقاف صلاح محسن، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، بسبب الطرد نتيجة "إنذارين" في نفس المباراة.

إيقاف أحمد حامد عبده شوشة، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة، بسبب الطرد نتيجة "إنذارين" في نفس المباراة.

وجاءت عقوبات مباراة بلدية المحلة وفيوتشر كالتالي :

إيقاف عبد الرحمن جمال محمد السيد، لاعب فريق بلدية المحلة، مباراة واحدة، بسبب الطرد نتيجة "إنذارين" في نفس المباراة.

وجاءت عقوبات مباراة الاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا كالتالي :

إيقاف أحمد ياسر ريان، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا لمدة مباراتين بسبب الطرد المباشر للتدخل العنيف.

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