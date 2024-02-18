شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 / 2 / 2024 بالدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاث مباريات، تجمع إنبى مع سموحة، والبنك الأهلى مع زد إف سى، فيما يستضيف بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري.

إنبى يواجه سموحة فى بتروسبورت

يواجه فريق إنبى نظيره سموحة فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت فى افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري في مواجهة صعبة للفريقين.

البنك الأهلى يستضيف زد إف سى باستاد القاهرة

يستضيف فريق البنك الأهلى نظيره زد إف سى فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة قوية للفريقين.

بيراميدز يستدرج زعيم الثغر فى الدفاع الجوى

يستدرج بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة مثيرة للفريقين.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقه ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.