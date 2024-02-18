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تعرف على حكام مباريات اليوم الأحد فى الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن حكام مباراة إنبي وسموحة، في الممتاز.

 

ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمود ناصف، ويعاونه كل من: أحمد عبد الغني وأحمد رشدي، وإبراهيم محمد حكم رابع، بينما يتواجد على تقنية الفيديو محمود الدسوقي وأحمد حمدي.

 

وقررت اللجنة تعيين وائل فرحان حكما لمباراة البنك الأهلي وزد إف سي، ويعاونه كل من: مصطفى حسن ومحمد مجدي سليمان، ومحمد العتباني حكم رابع، ويتواجد على تقنية الفيديو محمد يوسف وصبحي العمراوي. 

 

كما تم تعيين محمود البنا لإدارة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، ويعاونه كل من: أحمد حسام طه وعدي عيد، وحمادة القلاوي حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو كلا من عمرو الشناوي ومحمد سلامة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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