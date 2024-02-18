الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، رسميا، زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف مشجع، خلال مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، ونهائي كأس رابطة الأندية.

وعبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، كشفت رابطة الأندية عن موافقة الجهات الأمنية، على زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف مشجع خلال مباريات الدوري الممتاز، ونهائي كأس الرابطة.

وقالت الرابطة إن عدد الحضور الجماهيري، سيتم بحسب السعة الرسمية لكل ستاد خلال مباريات الدوري المصري، ونهائي كأس الرابطة.

ووجهت رابطة الأندية الشكر إلى جميع مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، لتلبية طلبها بالموافقة على زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف مشجع.

وكان مسموحًا بحضور 10 آلاف مشجع منذ بداية الموسم الجاري، قبل أن تنجح الرابطة في زيادة عدد الجمهور في باقي الموسم إلى 20 ألف.

ومن المقرر أن تلعب مباراة نهائي كأس الرابطة هذا الموسم بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، لكن لم تُحدد الرابطة موعد المباراة حتى الآن.