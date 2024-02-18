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رابطة الأندية تعلن مواعيد توقف الدوري بطلب من حسام حسن

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية توقف الدوري يوم 13 مارس قبل التوقف الدولي ويوم 28 مايو من أجل منح فرصة أكبر لمنتخب مصر للاستعداد لمباريات الأجندة الدولية.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن تعديلات جدول خلال 48 ساعة.

سيتوقف الدوري بعد آخر مباراة يوم ١٢ مارس المقبل،  قبل التوقف الدولي المقرر له من ١٨ إلى ٢٦ مارس.

ثم سيتوقف الدوري من جديد بعد آخر مباراة يوم ٢٧ مايو، قبل التوقف الدولي من ٣ ل١١ يونيو.

جاء ذلك خلال اجتماع حسام حسن مدرب منتخب مصر وجهازه الفني مع أعضاء الرابطة وطلبه الحصول على فترة توقف من ١٠ إلى ١٥ يوما قبل التوقفات الدولية، لكن رابطة الأندية رفضت وقررت تقليص المدة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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