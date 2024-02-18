أبو الدهب: ياسر إبراهيم أفضل مدافع في مصر وطاهر محمد طاهر "ملوش دور"

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بأداء ياسر إبراهيم مدافع القلعة الحمراء أمام شباب بلوزداد مساء أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": الأهلي قدم أداءً متواضعًا أمام شباب بلوزداد الجزائري وكولر يتحمل المسؤولية كاملة، وهو ما يؤكد أن الفريق لم يحقق الاستفادة الممكنة من معسكر الإمارات الودي خلال فترة التوقف الدولي المنقضية، والمدرب السويسري يُسأل عن التعادل بسبب الدفع ببعض اللاعبين الذين لم يحسنوا استغلال الفرص التي حصلوا عليها مثل الفرنسي أنتوني موديست، وطاهر محمد طاهر الذي ليس له أي دور واضح.

وأضاف: " ياسر ابراهيم قدم واحدة من أفضل مبارياته مع النادي الأهلي وهو أفضل مدافع في مصر حاليًا، وتعرض للظلم مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا المنقضية وكان يستحق المشاركة أساسيًا.