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الموعد الأقرب لإنتهاء الدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن الموعد الأقرب لإنتهاء الممتا  سيكون في منتصف أغسطس.

أضاف دياب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش: الأقرب أن ينتهي الدوري المصري في منتصف شهر أغسطس وفقا للتعديلات الجديدة، العمل لصالح منتخب مصر أهم من تحقيق أهدافنا بشأن موعد إنتهاء الدوري.

وواصل: "منظومة كرة القدم ستتحمل تأخير موعد انتهاء الدوري المصري من أجل مصلحة المنتخب".

الترشح لرئاسة اتحاد الكرة وارد

وأختتم: "هناك أحاديث من بعض أعضاء الجمعية العمومية حول ترشحي لانتخابات اتحاد الكرة، ومازال الوقت مبكر للإعلان عن القائمة حال ترشحي ولكني في تواصل مستمر مع أعضاء الجمعية العمومية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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