ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن الموعد الأقرب لإنتهاء الدوري المصري الممتا سيكون في منتصف أغسطس.

أضاف دياب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش: الأقرب أن ينتهي الدوري المصري في منتصف شهر أغسطس وفقا للتعديلات الجديدة، العمل لصالح منتخب مصر أهم من تحقيق أهدافنا بشأن موعد إنتهاء الدوري.

وواصل: "منظومة كرة القدم ستتحمل تأخير موعد انتهاء الدوري المصري من أجل مصلحة المنتخب".

الترشح لرئاسة اتحاد الكرة وارد

وأختتم: "هناك أحاديث من بعض أعضاء الجمعية العمومية حول ترشحي لانتخابات اتحاد الكرة، ومازال الوقت مبكر للإعلان عن القائمة حال ترشحي ولكني في تواصل مستمر مع أعضاء الجمعية العمومية".