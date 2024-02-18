موعد إنتهاء الدوري المصري بعد التعديلات الجديدة

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، عن الموعد الأقرب لانتهاء منافسات بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي، بعد التعديلات الجديدة.

ومن المقرر أن يتم إجراء تعديلات جديدة على جدول الدوري المصري، بطلب من حسام حسن، مدرب منتخب مصر، لإقامة معسكرات الفراعنة.

وسيتم إيقاف الدوري يوم 12 مارس قبل منتصف الأجندة الدولية، ثم سيتم إيقافه مرة أخرى يوم 27 مايو.

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد، إن الأقرب أن ينتهي الدوري المصري في منتصف شهر أغسطس وفقا للتعديلات الجديدة.

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وأوضح أن العمل لصالح منتخب مصر أهم من تحقيق أهدافهم بشأن موعد إنتهاء الدوري.

وأشار إلى أن منظومة كرة القدم ستتحمل تأخير موعد انتهاء الدوري المصري من أجل مصلحة المنتخب.

واختتم:”هناك أحاديث من بعض أعضاء الجمعية العمومية حول ترشحي لانتخابات اتحاد الكرة، ومازال الوقت مبكر للإعلان عن القائمة حال ترشحي ولكني في تواصل مستمر مع أعضاء الجمعية العمومية”.