بيراميدز يغير خريطة مباريات الاهلي في الدوري

أكد الإعلامي أمير هشام، تأجيل مباراة الفريق الكروي للنادي الاهلي ضد نظيره بيراميدز في مسابقة الدوري المصري.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

فيما سيلاقي فريق بيراميدز نظيره الزمالك مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري، على ستاد الدفاع الجوي.

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وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “تأجيل مباراة الاهلي ضد بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز”.

وواصل: “كان من المقرر إقامة مباراة الاهلي ضد بيراميدز يوم 27 أو 28 فبراير الجاري، بسبب ارتباط الأخير بمواجهة في دوري أبطال إفريقيا”.

واختتم: “تم وضع مباراة الاهلي ضد بلدية المحلة في الدوري، يوم 27 فبراير الجاري بدلًا من لقاء بيراميدز، ثم سيلاقي الأحمر نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا، يوم 1 مارس المقبل”.