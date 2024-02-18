بشرى سارة لـ كولر في الاهلي قبل مواجهة ميدياما

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن بشرى سارة لـ مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، قبل مواجهة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن شوبير، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، عن تعافي الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الاهلي، من الإصابة التي لحقت به.

وأكد شوبير، أن وسام أبو علي، سيتواجد بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الاثنين، قبل المواجهة المرتقبة أمام ميدياما.

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وكان المهاجم الفلسطيني، قد تعرض للإصابة بشد في الخلفية، ونفذ برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة، والتي غاب على إثرها عن مواجهة شباب بلوزداد.

ويستعد الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام ميدياما الغاني، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة المارد الأحمر ضد الفريق الغاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

ويحتل الاهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، ويحتاج لتحقيق الفوز في لقاء وحيد من أجل التأهل.