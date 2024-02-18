"استعدادا لتصفيات مونديال 2026".. رابطة الأندية تعلن موعد توقف الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت رابطة الأندية المصرية نتائج اجتماع أمس السبت مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كابتن حسام حسن إبراهيم حسن، عبر بيان رسمي.

وجاء نص البيان كالتالي: "اجتمع اليوم مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن، وقام كابتن حسام بعرض خطة عمله للمرحلة المقبلة أثناء فترات التوقف الدولي في شهر مارس ويونيو".

وأضاف: "منذ انتخاب مجلس إدارة رابطة الأندية فإنه يقف دائما داعما لكل منظومة الكرة المصرية وتضع رابطة الأندية في الفترة المقبلة مصلحة المنتخب الوطني الأول في أولى أولوياتها للاستعداد الجيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026".

وأتم البيان: "وبناءً عليه قررت رابطة الأندية توقف الدوري بعد آخر مباراة يوم 12 مارس قبل توقف الأجندة الدولية الأول ثم التوقف مرة أخرى بعد آخر مباراة يوم 27 مايو قبل توقف الأجندة الدولية الثاني وسيتم الإعلان عن جدول مباريات الدوري العام بعد تعديلاته خلال 48 ساعة".

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