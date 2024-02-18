الامارات | ماسة عدنان تظفر بكأس فاطمة بنت منصور بن زايد للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة السورية ماسة عدنان بلقب كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للسيدات لمسافة 100 كيلومتر، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بأبوظبي، بمشاركة 63 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسمت ماسة عدنان المركز الأول على صهوة الجواد «تشا شهم» المملوك لإسطبلات الوثبة بعدما تصدر السباق منذ بدايته حتى نهايته بحصولها على المركز الأول في المراحل الأربع.

في المقابل، جاءت في المركز الثاني الفارسة شارينا أحمد الفلاسي على صهوة الجواد «سيرافينو» المملوك لإسطبلات المغاوير، حيث جاءت في المركز الثالث في المرحلتين الأولى والثانية، قبل أن تصعد إلى المركز الثاني في المرحلتين الثالثة والرابعة.

أما المركز الثالث فنالته الفارسة البريطانية فاي محمد علي على صهوة الجواد «تشيلسي دي لوك» المملوك لإسطبلات البوادي بحصولها على المركز السابع في المرحلة الأولى وتقدمها إلى الخامس في المرحلة الثانية ثم تراجعها إلى السادس في المرحلة الثالثة قبل أن تنهي السباق في المرحلة الرابعة بحلولها ثالثة.