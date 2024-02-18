الامارات | جابر المنصوري بطل «جبل جيس» للدرّاجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر درّاج فريق شباب الأهلي جابر المنصوري بسباق جبل جيس للدراجات، أمس، في رأس الخيمة، لمسافة 50 كم بمشاركة 93 درّاجاً من 14 فريقاً، برعاية شركة «أرادا للعقارات». وجاء محمد الصباغ من نادي أبوظبي في المركز الثاني، وبول غريغا من شباب الأهلي ثالثاً.

وفي فئة تحت 23 سنة، فاز حمدان حسن (شباب الأهلي) بالمركز الأول، وكرم التناري (الحمرية) ثانياً، وسيف العامري (شباب الأهلي) ثالثاً. وفي فئة الهواة، فاز سعيد حسن (شرطة دبي) بالمركز الأول، وسالم الشميلي (ربدان) ثانياً، وحارب إبراهيم (شرطة دبي) ثالثاً. وفي سباق الماسترز، فاز محمد المنصوري (ربدان) باللقب، وخالد البلوشي (وزارة الدفاع) ثانياً، ومروان البلوشي (شرطة أبوظبي) ثالثاً، وفي فئة الشباب فاز نيكولاي اسيموفيتش (نادي أبوظبي) بالمركز الأول، وحل زميله بالنادي ويلان أيتونغ ثانياً، وجاء إبراهيم الرفاعي (خورفكان) ثالثاً. أما ترتيب فرق المؤسسات فشهد سيطرة فريق شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى عن طريق سعيد حسن، وحارب إبراهيم، وياسر البلوشي. وفي فرق الهواة غير المؤسسات، فاز سالم الشميلي (ربدان) بالمركز الأول، وحلّ ماجد الصايغ (تورك) ثانياً، وعبدالرحمن المنصوري من الفريق نفسه ثالثاً، أما ترتيب الفردي للمواطنين، فجاء عبدالعزيز صلاح في المركز الأول، ثم خلفان الظافري ثانياً، وسعد البلوشي ثالثاً.